Axios: США не будут вводить новые санкции в отношении компании Nord Stream 2 и ее директора

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», и ее директора Маттиаса Варнинга.
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника.
Отмечается, что Госдепартамент в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в проекте «Северный поток — 2», в отношении которых предлагается ввести санкции. Тогда Госдепартамент признает, что Nord Stream 2 AG (юридическое лицо, отвечающее за проект) и ее генеральный директор занимаются санкционной деятельностью, но откажется от применения санкций, сославшись на национальные интересы США.
Причиной такого шага называют нежелание портить отношения с Германией. В то же время санкции введут против нескольких кораблей, участвующих в строительстве газопровода.
«Этот шаг создает странную ситуацию, в которой администрация Байдена будет наказывать суда, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», но отказывается ввести санкции против компании, отвечающей за проект», — отмечает издание.
Ранее Вашингтон несколько раз вводил санкционные ограничения против компаний, задействованных в строительстве — из-за этого многие из них выходили из проекта, а сам процесс приостанавливался.
- Российский морской трубопровод «Северный поток — 2» готов почти на 95%. Дальнейшему строительству трубопровода мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.