Axios: США не будут вводить новые санкции в отношении компании Nord Stream 2 и ее директора

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», и ее директора Маттиаса Варнинга.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Госдепартамент в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в проекте «Северный поток — 2», в отношении которых предлагается ввести санкции. Тогда Госдепартамент признает, что Nord Stream 2 AG (юридическое лицо, отвечающее за проект) и ее генеральный директор занимаются санкционной деятельностью, но откажется от применения санкций, сославшись на национальные интересы США.

Причиной такого шага называют нежелание портить отношения с Германией. В то же время санкции введут против нескольких кораблей, участвующих в строительстве газопровода.

«Этот шаг создает странную ситуацию, в которой администрация Байдена будет наказывать суда, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», но отказывается ввести санкции против компании, отвечающей за проект», — отмечает издание.

Ранее Вашингтон несколько раз вводил санкционные ограничения против компаний, задействованных в строительстве — из-за этого многие из них выходили из проекта, а сам процесс приостанавливался.