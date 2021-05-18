Axios: США не вводитиме нові санкції проти компанії Nord Stream 2 та її директора

Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу «Північний потік — 2», та її директора Маттіаса Варнінга.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на два джерела.

Зазначається, що Держдепартамент найближчим часом направить до Конгресу свій обовʼязковий 90-денний звіт із переліком організацій, що беруть участь в проєкті «Північний потік — 2», проти яких передбачається введення санкції. Тоді Держдепартамент визнає, що Nord Stream 2 AG (юридична особа, що відповідає за проєкт) та її генеральний директор займаються санкційною діяльністю, але відмовиться від застосування санкцій, посилаючись на національні інтереси США.

Причиною такого кроку називають небажання псувати відносини з Німеччиною. Водночас санкції введуть проти кількох кораблів, що беруть участь у будівництві газопроводу.

«Цей крок створює дивну ситуацію, в якій адміністрація Байдена каратиме судна, які беруть участь у будівництві «Північного потоку — 2 », але відмовляється ввести санкції проти компанії, що відповідає за проєкт», — зазначає видання.

Раніше Вашингтон кілька разів вводив санкційні обмеження проти компаній, залучених до будівництва — через це багато з них виходили з проєкту, а сам процес припинявся.