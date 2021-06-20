CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального и строительства «Северного потока — 2»

«Вопрос в том, будем ли мы непосредственно преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов это делать, но я готов внедрять каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать», — заверил советник Байдена.

Администрация президента США Джо Байдена продолжит внедрять санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и готовит новый пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным .

Также Салливан пояснил, что США введут санкции в отношении России за применение химического оружия против Навального, как только смогут «убедиться, что мы достигаем правильной цели».

«Мы все время давали понять, что не будем воздерживаться от реагирования — то ли это инцидент с Solar Winds [масштабная кибератака через программное обеспечение компании-разработчика], или вмешательство в выборы, или дело Навального, если речь идет об ответе на вредоносную деятельность России», — подчеркнул он.