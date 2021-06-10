Команда Навального опубликовала новое расследование его отравления — обнаружила фальсификацию анализов и назвала имя главного организатора

«Фонд борьбы с коррупцией», который основал российский оппозиционер Алексей Навальный, обнародовал новую часть расследования отравления политика. Его соратники установили, что в российской больнице сфальсифицировали данные его анализов.

Текстовая версия расследования опубликована на официальном сайте Навального.

Соратники Навального утверждают, что нашли главного человека в попытке его отравления — это Валерий Сухарев, который работает в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Российские журналисты ее часто называют службой, которая борется против известных оппозиционеров.

По данным ФБК, Сухарев в течение двух недель до и после отравления постоянно общался по телефону с непосредственными исполнителями, которые пытались убить Навального. В частности, он 46 раз говорил с координатором операции Олегом Таякиным и 11 раз звонил Станиславу Макшакову, которого считают руководителем группы отравителей. Кроме того, Сухарев не менее 15 раз ездил за Навальным по России.