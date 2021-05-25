«Качусь по наклонной». Навальный сообщил о возбуждении против него трех новых уголовных дел

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что против него возбуждены три новых уголовных дела.

Об этом сообщил Deutsche Welle.

Эту информацию Навальный получил от следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России.

«Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК. Постановление на 3 листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано «похитил», — рассказал Навальный.

Второе дело возбуждено по статье о создании «некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». «Следователи обвиняют меня в том, что я «побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм «Дворец Путина», — заявил оппозиционер.

Третье дело связано с «оскорблением судьи», которая вела дело об оскорблении ветерана. «Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник», — заключил Навальный.