Команда Навального опублікувала нове розслідування його отруєння — виявила фальсифікацію аналізів і назвала ім’я головного організатора

«Фонд боротьби з корупцією», який заснував російський опозиціонер Олексій Навальний, оприлюднив нову частину розслідування отруєння політика. Його соратники виявили, що в російській лікарні дані його аналізів сфальсифікували.

Текстова версія розслідування опублікована на офіційному сайті Навального.

Соратники Навального стверджують, що знайшли головну людину у спробі його отруєння — це Валерій Сухарьов, який працює у Службі із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ. Російські журналісти часто називають її службою, яка веде боротьбу проти відомих опозиціонерів.

За даними ФБК, Сухарьов протягом двох тижнів до і після отруєння постійно спілкувався телефоном із безпосередніми виконавцями, які намагалися вбити Навального. Зокрема, він 46 разів говорив із координатором операції Олегом Таякіним і 11 разів телефонував Станіславу Макшакову, якого вважають керівником групи отруйників. До того ж Сухарьов щонайменше 15 разів їздив за Навальним по Росії.