У Путина заявили, что Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»

В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после завершения строительства и запуска газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — заверил он.

По словам Пескова, Путин считает, что в дальнейшем объемы газа, поставляемого в Европу, будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребованным.