В Польше потребовали 5 млрд евро компенсации от Германии за «Северный поток — 2»

«Наше государство может потребовать у Германии компенсацию. Немцы потратили 5 млрд евро на строительство «Северного потока», поэтому пусть они выделят 5 млрд евро на дополнительное вооружение для Центрально-Восточной Европы», — сказал он.

Об этом заявил бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис в интервью изданию Do Rzeczy .

«Не может быть, чтобы немецкая сторона заботилась только об интересах России и игнорировала интересы всей Европы, включая восточный фланг НАТО. [...] Одним словом, страны Запада, включая США, должны осознавать, насколько безрассудно перекачивать деньги в Россию, и «Северный поток — 2», безусловно, является таким насосом, поскольку он позволяет наращивать российское вооружение», — добавил польский министр.

Кроме этого, Парис считает, что президент США Джо Байден, вероятно, не осознает, что его согласие на реализацию проекта будет провоцировать конфликт с рядом стран.

«На карту поставлена вся «Бухарестская девятка» плюс Украина, всего 150 миллионов человек. Это государства, которые охраняют безопасность Европы. Без них нет защиты восточного фланга НАТО», — резюмировал он.