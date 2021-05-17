Германия дала разрешение на достройку «Северного потока — 2» в своих водах

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии разрешило оператору «Северного потока — 2» достроить газопровод в своих территориальных водах.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно разрешению компания может уже в мае уложить два километра труб по дну, но монтажные работы должны быть проведены позже.

В ведомстве отметили, что решение было принято «после тщательной оценки всех интересов, которые следовало принять во внимание». Были учтены также все природоохранные аспекты.