Германия дала разрешение на достройку «Северного потока — 2» в своих водах

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии разрешило оператору «Северного потока — 2» достроить газопровод в своих территориальных водах.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Согласно разрешению компания может уже в мае уложить два километра труб по дну, но монтажные работы должны быть проведены позже.
В ведомстве отметили, что решение было принято «после тщательной оценки всех интересов, которые следовало принять во внимание». Были учтены также все природоохранные аспекты.
- Российский морской трубопровод «Северный поток — 2» готов почти на 95%. Дальнейшему строительству трубопровода мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект оставила французская AXA — одна из крупнейших мировых страховых компаний.
- Немецкие СМИ писали, что Германия рассматривает четыре варианта по «Северному потоку — 2» — от игнорирования санкций до прекращения строительства. После смены власти в США немцы начали рассматривать вариант «выкупить» у Штатов возможность достроить газопровод за счет предоставления Украине масштабной финансовой помощи.