В Дании еще одно российское судно начало прокладывать трубы для «Северного потока — 2». Строительство газопровода завершено на 94%

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу оператора строительства, компании Nord Stream 2 AG.

«Академик Черский» приступил к работам 27 апреля. До этого работы проводило российское судно «Фортуна», которое возобновило прокладку труб в январе 2021 года — после более года перерыва. Строительство останавливали в декабря 2019 года из-за санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть более 30 километров в водах Германии».

Вице-премьер России Александр Новак 23 апреля заявил, что «Северный поток — 2» «должны достроить в 2021 году».