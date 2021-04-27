В Дании еще одно российское судно начало прокладывать трубы для «Северного потока — 2». Строительство газопровода завершено на 94%

В водах Дании к прокладке труб газопровода «Северный поток — 2» присоединилось еще одно российское судно «Академик Черский».
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу оператора строительства, компании Nord Stream 2 AG.
«Академик Черский» приступил к работам 27 апреля. До этого работы проводило российское судно «Фортуна», которое возобновило прокладку труб в январе 2021 года — после более года перерыва. Строительство останавливали в декабря 2019 года из-за санкций США.
Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть более 30 километров в водах Германии».
Вице-премьер России Александр Новак 23 апреля заявил, что «Северный поток — 2» «должны достроить в 2021 году».
- Дальнейшему строительству российского морского трубопровода «Северный поток — 2» мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших мировых страховых компаний.
- Немецкие СМИ писали, что Германия рассматривает четыре варианта по «Северному потоку — 2» — от игнорирования санкций до прекращения строительства. После смены власти в США немцы начали рассматривать вариант «выкупить» у Штатов возможность достроить газопровод за счет предоставления Украине масштабной финансовой помощи.