Украина ведет переговоры со США об усилении санкций против «Северного потока — 2»

«Это не столько переговоры, сколько разъяснительная работа: работа в Конгрессе, работа в Сенате. Мы объясняем, в чем смысл проекта, как он может повлиять на Украину, на безопасность Европы, на весь регион», — рассказал Коболев.

Он считает, что если санкции будут расширены, то проект не будет завершен. Раскрыть детали переговоров Коболев отказался, ссылаясь на конфиденциальность информации, но назвал их скорее «разъяснительной работой».

Он подчеркнул, что последствия будут крайне негативными — «начиная с усиления доминирующего положения «Газпрома» на европейском рынке газа, заканчивая военными угрозами для Украины и, соответственно, для восточных стран Евросоюза».

По его словам, в прошлом году Украина получила от транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему около $2 миллиардов.

«Но дело не только в деньгах и не столько в деньгах. Мы считаем, что транзит российского газа по территории Украины создает для нас как для страны определенную подушку безопасности в военном плане. То есть полноценная или масштабная военная операция против Украины для российской стороны в данный момент является просто очень дорогим удовольствием. Это повлияет на объемы транзита, ударит по выручке «Газпрома» и, соответственно, по РФ. Это нарушение большого количества международных договоров, подписанных Россией», — добавил Коболев.