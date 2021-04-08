Украина ведет переговоры со США об усилении санкций против «Северного потока — 2»

Украина и США ведут переговоры об усилении американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью российскому изданию «Настоящее время».
Он считает, что если санкции будут расширены, то проект не будет завершен. Раскрыть детали переговоров Коболев отказался, ссылаясь на конфиденциальность информации, но назвал их скорее «разъяснительной работой».
«Это не столько переговоры, сколько разъяснительная работа: работа в Конгрессе, работа в Сенате. Мы объясняем, в чем смысл проекта, как он может повлиять на Украину, на безопасность Европы, на весь регион», — рассказал Коболев.
Он подчеркнул, что последствия будут крайне негативными — «начиная с усиления доминирующего положения «Газпрома» на европейском рынке газа, заканчивая военными угрозами для Украины и, соответственно, для восточных стран Евросоюза».
По его словам, в прошлом году Украина получила от транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему около $2 миллиардов.
«Но дело не только в деньгах и не столько в деньгах. Мы считаем, что транзит российского газа по территории Украины создает для нас как для страны определенную подушку безопасности в военном плане. То есть полноценная или масштабная военная операция против Украины для российской стороны в данный момент является просто очень дорогим удовольствием. Это повлияет на объемы транзита, ударит по выручке «Газпрома» и, соответственно, по РФ. Это нарушение большого количества международных договоров, подписанных Россией», — добавил Коболев.
- Российский морской трубопровод «Северный поток — 2» готов почти на 93%. Дальнейшему строительству мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа, которые составляют несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших мировых страховых компаний.
- Немецкие СМИ писали, что Германия рассматривает четыре варианта по «Северному потоку — 2» — от игнорирования санкций до прекращения строительства. После смены власти в США немцы начали рассматривать вариант «выкупить» у Штатов возможность достроить газопровод за счет предоставления Украине масштабной финансовой помощи.