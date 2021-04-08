Україна веде переговори зі США про посилення санкцій проти «Північного потоку — 2»

«Це не стільки переговори, скільки розʼяснювальна робота: робота в Конгресі, робота в Сенаті. Ми пояснюємо, у чому сенс проєкту, як він може вплинути на Україну, на безпеку Європи, на весь регіон», — розповів Коболєв.

Він вважає, що якщо санкції будуть розширені, то проєкт завершений не буде. Розкрити деталі переговорів Коболєв відмовився, посилаючись на конфіденційність інформації, але назвав їх радше «роз’яснювальною роботою».

Він підкреслив, що наслідки будуть вкрай негативними — «починаючи від посилення домінантного становища «Газпрому» на європейському ринку газу, закінчуючи військовими загрозами для України та, відповідно, для східних країн Євросоюзу».

За його словами, торік Україна отримала від транзиту російського газу в Європу через українську газотранспорту систему близько 2 мільярдів доларів.

«Але справа не тільки у грошах і не стільки у грошах. Ми вважаємо, що транзит російського газу територією України створює для нас як для країни певну подушку безпеки у військовому плані. Тобто повноцінна або масштабна військова операція проти України для російської сторони в цей момент є просто дуже дорогим задоволенням. Це вплине на обсяги транзиту, вдарить по виручці «Газпрому» і, відповідно, по РФ. Це порушення великої кількості міжнародних договорів, підписаних Росією», — додав Коболєв.