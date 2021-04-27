У Данії ще одне російське судно почало прокладати труби для «Північного потоку — 2». Будівництво газопроводу завершено на 94%

У водах Данії до прокладання труб газопроводу «Північний потік – 2» долучилося ще одне російське судно — «Академік Черський».
Про це повідомляє РБК, посилаючись на пресслужбу оператора будівництва, компанію Nord Stream 2 AG.
«Академік Черський» приступив до робіт 27 квітня. До цього роботи проводило російське судно «Фортуна», яке відновило прокладання труб у січні 2021 року — після понад річної перерви. Будівництво зупинялось у грудні 2019 року через санкції США.
Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи понад 30 кілометрів у водах Німеччини».
Віцепремʼєр Росії Олександр Новак 23 квітня заявив, що «Північний потік — 2» «повинні добудувати у 2021 році».
- Подальшому будівництву російського морського трубопроводу «Північний потік — 2» заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших світових страхових компаній.
- Німецькі ЗМІ писали, що Німеччина розглядає чотири варіанти щодо «Північного потоку — 2» — від ігнорування санкцій до припинення будівництва. Після зміни влади у США німці почали розглядати варіант «викупити» у Штатів можливість добудувати газопровід за рахунок надання Україні масштабної фінансової допомоги.