Німеччина дала дозвіл на добудову «Північного потоку — 2» у своїх водах

Федеральне відомство із морського судноплавства та гідрографії дозволило оператору «Північного потоку — 2» добудувати газопровід у своїх територіальних водах.

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно із дозволом компанія може вже в травні укласти два кілометри труб по дну, але монтажні роботи мають бути проведені пізніше.

У відомстві наголосили, що рішення ухвалили «після ретельної оцінки всіх інтересів, які слід було взяти до уваги». Були враховані також усі природоохоронні аспекти.