Німеччина дала дозвіл на добудову «Північного потоку — 2» у своїх водах

Федеральне відомство із морського судноплавства та гідрографії дозволило оператору «Північного потоку — 2» добудувати газопровід у своїх територіальних водах.
Про це пише Deutsche Welle.
Згідно із дозволом компанія може вже в травні укласти два кілометри труб по дну, але монтажні роботи мають бути проведені пізніше.
У відомстві наголосили, що рішення ухвалили «після ретельної оцінки всіх інтересів, які слід було взяти до уваги». Були враховані також усі природоохоронні аспекти.
- Російський морський трубопровід «Північний потік — 2» готовий майже на 95%. Подальшому будівництву трубопроводу заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших світових страхових компаній.
- Німецькі ЗМІ писали, що Німеччина розглядає чотири варіанти щодо «Північного потоку — 2» — від ігнорування санкцій до припинення будівництва. Після зміни влади у США німці почали розглядати варіант «викупити» у Штатів можливість добудувати газопровід за рахунок надання Україні масштабної фінансової допомоги.