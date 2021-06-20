CША готують нові санкції проти Росії через отруєння Навального й будівництво «Північного потоку — 2»

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить впроваджувати санкції проти російських компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік — 2», та готує новий пакет санкцій проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN.

«Питання у тому, чи ми будемо безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав: я не готовий це робити, але я готовий впроваджувати кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь у будівництві «Північного потоку — 2». Він це робив і продовжить робити», — запевнив радник Байдена.