Путін заявив, що завершено укладання першої нитки «Північного потоку — 2»

Президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення прокладання першої нитки труб російського газопроводу «Північний потік — 2». Роботи з укладання другої нитки триває.

Про це повідомляє ТАСС.

«Радий повідомити, що саме сьогодні, дві з половиною години тому, успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу «Північний потік — 2». Робота щодо другої нитки триває. Лінійна робота цілком, включно з морською ділянкою, закінчена», — сказав Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі.

Віцепремʼєр Олександр Новак напередодні говорив, що для завершення проєкту залишилося прокласти близько 100 кілометрів. Зараз труби укладають російські судна «Академік Черський» і «Фортуна».