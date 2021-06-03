Помічник Байдена обговорив з представником Німеччини ризики від «Північного потоку—2» для України

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Хеккером Україну та Росію.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Під час розмови порушили питання стурбованості США щодо ризиків, які газопровід «Північний потік—2» несе для України.
«Вони говорили про [...] пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани. Експерти обох урядів обговорили газопровід «Північний потік—2», в тому числі заклопотаність CША з приводу ризиків, які він представляє для України і європейської енергетичної безпеки», — підкреслили у повідомленні Білого дому.
Політики також говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО.
- Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи більше як 30 кілометрів у водах Німеччини».
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У той же час, у Кремлі запевняють, що Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною. 1 червня республіканці у Конгресі США закликали американську адміністрацію відновити санкції проти Nord Stream 2.