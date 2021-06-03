Помічник Байдена обговорив з представником Німеччини ризики від «Північного потоку—2» для України

Під час розмови порушили питання стурбованості США щодо ризиків, які газопровід «Північний потік—2» несе для України.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Хеккером Україну та Росію.

«Вони говорили про [...] пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани. Експерти обох урядів обговорили газопровід «Північний потік—2», в тому числі заклопотаність CША з приводу ризиків, які він представляє для України і європейської енергетичної безпеки», — підкреслили у повідомленні Білого дому.

Політики також говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО.