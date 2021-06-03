Помощник Байдена обсудил с представителем Германии риски от «Северного потока—2» для Украины

Во время разговора затронули вопрос обеспокоенности США относительно рисков, которые газопровод «Северный поток—2» несет для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Хеккером Украину и Россию.

«Они говорили о [...] приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы. Эксперты обоих правительств обсудили газопровод «Северный поток—2», в том числе озабоченность CША по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности», — подчеркнули в сообщении Белого дома.

Политики также говорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО.