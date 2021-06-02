Республиканцы в Конгрессе США призвали восстановить санкции против компании Nord Stream 2

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и 20 его однопартийцев призвали американскую администрацию отменить решение об отказе от введения санкций против Nord Stream 2 AG, компании-оператора газопровода «Северный поток — 2».
Они накануне направили соответствующее письмо-обращение к госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщает Укринформ.
В документе обоснование об отмене санкций, предоставленное Конгрессу, называют«очень проблематичным».
Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций «негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами», полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Законодатели подчеркивают, что именно эти союзники и партнеры имеют наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с Nord Stream 2.
«Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения [относительно санкций] и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом», — говорится в письме.
Республиканцы отметили, «чем дольше администрация Байдена будет тянуть, тем больше будет усиливать злонамеренное влияние Путина по всей Европе».
- Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть больше 30 километров в водах Германии».
- Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В то же время, в Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией. За день до этого Госдеп США передал Конгрессу список участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции: там была компания Nord Stream 2 AG, но для нее сделали исключение, мотивированное «интересами нацбезопасности».