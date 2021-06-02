Республиканцы в Конгрессе США призвали восстановить санкции против компании Nord Stream 2

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и 20 его однопартийцев призвали американскую администрацию отменить решение об отказе от введения санкций против Nord Stream 2 AG, компании-оператора газопровода «Северный поток — 2».

Они накануне направили соответствующее письмо-обращение к госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщает Укринформ.

В документе обоснование об отмене санкций, предоставленное Конгрессу, называют«очень проблематичным».

Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций «негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами», полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Законодатели подчеркивают, что именно эти союзники и партнеры имеют наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с Nord Stream 2.

«Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения [относительно санкций] и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом», — говорится в письме.

Республиканцы отметили, «чем дольше администрация Байдена будет тянуть, тем больше будет усиливать злонамеренное влияние Путина по всей Европе».