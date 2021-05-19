Reuters: Германия подтвердила отказ США от санкций против компании Nord Stream 2 и ее директора

Германия подтвердила планы США отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», и ее директора Маттиаса Варнинга.

Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 19 мая, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет Reuters.

«Существует президентский отказ в отношении компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии», — заявил он.

По мнению Мааса, действия Вашингтона являются положительным знаком. Также Маас назвал снятие санкций шагом американской администрации навстречу Германии.