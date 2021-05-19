Reuters: Германия подтвердила отказ США от санкций против компании Nord Stream 2 и ее директора

Германия подтвердила планы США отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», и ее директора Маттиаса Варнинга.
Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 19 мая, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет Reuters.
«Существует президентский отказ в отношении компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии», — заявил он.
По мнению Мааса, действия Вашингтона являются положительным знаком. Также Маас назвал снятие санкций шагом американской администрации навстречу Германии.
- Ранее стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнинга. Причиной такого шага называют нежелание США портить отношения с Германией.
- Российский морской трубопровод «Северный поток — 2» готов почти на 95%. Дальнейшему строительству трубопровода мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.