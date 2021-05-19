Reuters: Німеччина підтвердила відмову США від санкцій проти компанії Nord Stream 2 та її директора

Німеччина підтвердила плани США відмовитися від санкцій щодо компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу «Північний потік — 2», та її директора Маттіаса Варнінга.
Про це заявив на пресконференції у середу, 19 травня, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, пише Reuters.
«Існує президентська відмова щодо компанії Nord Stream 2 і її генерального директора, який є громадянином Німеччини», — заявив він.
На думку Мааса, дії Вашингтона є позитивним знаком. Також Маас назвав зняття санкцій кроком американської адміністрації назустріч Німеччині.
- Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її директора Маттіаса Варнінга. Причиною такого кроку називають небажання США псувати відносини з Німеччиною.
- Російський морський трубопровід «Північний потік — 2» готовий майже на 95%. Подальшому будівництву трубопроводу заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.