Республіканці в Конгресі США закликали відновити санкції проти компанії Nord Stream 2

Головний республіканець Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол та 20 його однопартійців закликали американську адміністрацію скасувати рішення про відмову від введення санкції проти Nord Stream 2 AG, компанії-оператора газопроводу «Північний потік — 2».
Вони напередодні направили відповідний лист-звернення держсекретарю США Ентоні Блінкену, повідомляє Укрінформ.
У документі обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій, називають «дуже проблематичним».
Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій «негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами», повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України. Законодавці підкреслюють, що саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з Nord Stream 2.
«Ми вимагаємо, щоби ви негайно усунули ці непродумані винятки [щодо санкцій] та застосували обов’язкові повноваження, прийняті Конгресом», — йдеться в листі.
Республіканці наголосили, «що довше адміністрація Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі».
- Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи більше як 30 кілометрів у водах Німеччини».
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У той же час, у Кремлі запевняють, що Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною. За день до цього Держдеп США передав Конгресу перелік учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції: там була компанія Nord Stream 2 AG, але для неї зробили виняток, мотивований «інтересами нацбезпеки».