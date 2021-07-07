«Северный поток — 2» будет центральной темой переговоров Зеленского и Меркель

Основной темой будущих переговоров президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель будет российский газопровод «Северный поток — 2».

Об этом сообщает Офис президента.

Для Украины вопрос «трубы» является глобальным и затрагивает энергетическую безопасность всей Европы.

«С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не испытывает этих угроз в связи со строительством «Северного потока — 2». Но в данном вопросе страны Европейского Союза разделились. Вопрос «Северного потока — 2» является глобальным. Об этом будем говорить с уважаемой госпожой Ангелой Меркель. И разделять вопрос «Северного потока — 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – отметил Зеленский.

Президент будет настаивать на приоритетности вопросов безопасности над экономическими.

Встреча с Меркель должна состояться 12 июля.