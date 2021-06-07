США обсуждают с Германией «возмещения» Украине за возможные в будущем потери из-за «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ведет с Германией переговоры об обеспечении интересов Украины и возможных «возмещениях» за вероятные будущие потери Киевом платежей за транзит российского газа из-за запуска трубопровода «Северный поток — 2».

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

По словам Блинкена, завершение строительства трубопровода можно считать свершившимся фактом.

«Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы [...] гарантировать транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод пойдет в обход Украины», — сказал он.

Госсекретарь добавил, что США могут пересмотреть свое решение не вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства).