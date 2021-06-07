США обговорюють з Німеччиною «відшкодування» Україні за можливі у майбутньому втрати через «Північний потік — 2»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона веде з Німеччиною переговори про забезпечення інтересів України і можливі «відшкодування» за ймовірні у майбутні втрати Києвом платежів за транзит російського газу через запуск трубопроводу «Північний потік — 2».
Про це він заявив на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу.
За словами Блінкена, завершення будівництва трубопроводу можна вважати доконаним фактом.
«Німеччина прийшла за стіл [переговорів]. І ми активно з нею співпрацюємо, щоб [...] гарантувати транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що цей трубопровід піде в обхід України», — сказав він.
Держсекретар додав, що США можуть переглянути своє рішення не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG (оператор проєкту будівництва).
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».