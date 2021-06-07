США обговорюють з Німеччиною «відшкодування» Україні за можливі у майбутньому втрати через «Північний потік — 2»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона веде з Німеччиною переговори про забезпечення інтересів України і можливі «відшкодування» за ймовірні у майбутні втрати Києвом платежів за транзит російського газу через запуск трубопроводу «Північний потік — 2».

Про це він заявив на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу.

За словами Блінкена, завершення будівництва трубопроводу можна вважати доконаним фактом.

«Німеччина прийшла за стіл [переговорів]. І ми активно з нею співпрацюємо, щоб [...] гарантувати транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що цей трубопровід піде в обхід України», — сказав він.

Держсекретар додав, що США можуть переглянути своє рішення не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG (оператор проєкту будівництва).