США та Німеччина уклали угоду щодо «Північного потоку — 2». Ось що вона передбачає

США досягли домовленостей з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Вона зазначила, що Німеччина зобов'язується добиватися продовження чинної угоди ще на 10 років після 2024 року. Повну спільну заяву зроблять дещо пізніше.

«Сьогодні вдень ми опублікуємо угоду, якої ми досягли з урядом Німеччини», — сказала Нуланд під час звіту перед комітетом з міжнародних справ Сенату США.

За її словами, якби така домовленість не була досягнута, то Україна, «з огляду на завершеність трубопроводу на 95%, піддалася б значному ризику».

Вона окремо наголосила, що США не робили спроб контролювати заяви української влади, і Україна як суверенна держава має право на власну позицію.

Нагадаємо, увечері, 20 липня, аналітичне видання Politico опублікувало матеріал під назвою «США схиляють Україну мовчати з приводу російського газопроводу».

Посилаючись на чотири власних джерела, автори зазначають що в розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу «Північний потік — 2» адміністрація Джо Байдена просить Україну мовчати про свою незгоду.

«І Україна не в захваті», — додають журналісти.