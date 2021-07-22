Глава «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року

Російська газовидобувна корпорація «Газпром» готова транспортувати через Україну газ після 2024 року за новими контрактами — саме у 2024 році завершується дія чинного контракту.

Про це заявив глава корпорації «Газпром» Олексій Міллер, якого цитує Інтерфакс.

«Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобовʼязань «Газпром» готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну», — зазначив Міллер.