Україна і Польща будуть протидіяти запуску «Північного потоку — 2»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова польського МЗС Збігнєв Рау виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу «Північний потік — 2».

У заяві сказано, що рішення про будівництво труби створило політичну кризу, кризу в сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і центральної Європи.

У документі наголошується, що нинішні пропозиції щодо забезпечення безпеки країн, яким цей проєкт найбільше загрожує, «не можуть вважатися достатніми».

«Ми закликаємо США і Німеччину адекватно поставитися до кризи в сфері безпеки в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія», — йдеться в заяві.