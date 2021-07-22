Украина и Польша будут противодействовать запуску «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава польского МИД Збигнев Рау выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода «Северный поток — 2».
В заявлении сказано, что решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
В документе отмечается, что нынешние предложения по обеспечению безопасности стран, которым этот проект больше всего угрожает, «не могут считаться достаточными».
«Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису в сфере безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия», — говорится в заявлении.
- 21 июля стало известно, что США достигли договоренности с Германией по «Северному потоку — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продления транзита газа через Украину на 10 лет. Украина выразила протест.
- Ранее Politico писало, что администрация президента США призвала украинскую власть воздержаться от критики соглашения с Германией. Американская сторона якобы предупредила, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям. Госдеп США это отрицает.