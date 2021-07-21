Politico: США просили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»

Администрация президента США призвала украинскую власть воздержаться от критики соглашения с Германией по «Северному потоку — 2». Американская сторона предупредила, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников, американские чиновники также якобы призвали не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Германии и США. Один из чиновников администрации Джо Байдена опроверг эту информацию, но заявил, что ситуация более сложная.

Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил, что Украина все еще считает реальной остановку строительства российского трубопровода за счет американских санкций. Американские переговорщики, однако, дали понять, что отказались от блокировки строительства.

Украинская сторона этим крайне недовольна.