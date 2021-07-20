В Киев отправляют советника Госдепа для обсуждения «Северного потока — 2»

На этой неделе советник Госдепартамента США Дерек Чолле посетит Киев и Варшаву для обсуждения вопросов отношений между странами, а также вопроса российского газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
В Киеве советник будет с визитом 20 и 21 июля. С украинской стороной он обсудит энергетическую безопасность, а также текущие реформы. Встречи запланированы с чиновниками и членами делового сообщества.
Как пишет Reuters, США и Германия близки к договоренности по газопроводу и в ближайшие дни могут об этом объявить. Договоренности позволят избежать введения американских санкций против компании-оператора газопровода и ее руководства.
По данным журналистов, обе страны объявят о значительных инвестициях для модернизации энергетической инфраструктуры Украины, что обеспечит энергетическую безопасность страны. Германия также намерена дать гарантии поставок газа Украине в случае прекращения его подачи из России.
По словам собеседников Reuters, Вашингтон хочет предварительно убедиться, что Киев поддерживает эти шаги.
- Накануне исполнительный директор Nord Stream 2 AG заявил, что строительство газопровода планируют завершить в августе.
- Украина считает вопрос трубопровода угрозой для всей Европы. Также Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- На переговорах с Меркель 12 июля Зеленский настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».