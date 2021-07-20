До Києва відправляють радника Держдепу для обговорення «Північного потоку — 2»

На цьому тижні радник Держдепартаменту США Дерек Чоллк відвідає Київ і Варшаву для обговорення питань відносин між країнами, а також питання російського газопроводу «Північний потік — 2».
Про це повідомляє пресслужба Держдепу.
У Києві радник буде з візитом 20 і 21 липня. З українською стороною він обговорить енергетичну безпеку, а також поточні реформи. Зустрічі заплановані з чиновниками і членами ділового співтовариства.
Як пише Reuters, США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу і в найближчі дні можуть про це оголосити. Домовленості дозволять уникнути введення американських санкцій проти компанії-оператора газопроводу і її керівництва.
За даними журналістів, обидві країни оголосять про значні інвестиції для модернізації енергетичної інфраструктури України, що забезпечить енергетичну безпеку країни. Німеччина також має намір дати гарантії поставок газу Україні у разі припинення його подачі з Росії.
За словами співрозмовників Reuters, Вашингтон хоче попередньо переконатися, що Київ підтримує ці кроки.
- Напередодні виконавчий директор Nord Stream 2 AG заявив, що будівництво газопроводу планують завершити в серпні.
- Україна вважає питання трубопроводу загрозою для всієї Європи. Також Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- На переговорах з Меркель 12 липня Зеленський наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу після запуску «Північного потоку — 2».