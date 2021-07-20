До Києва відправляють радника Держдепу для обговорення «Північного потоку — 2»

На цьому тижні радник Держдепартаменту США Дерек Чоллк відвідає Київ і Варшаву для обговорення питань відносин між країнами, а також питання російського газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

У Києві радник буде з візитом 20 і 21 липня. З українською стороною він обговорить енергетичну безпеку, а також поточні реформи. Зустрічі заплановані з чиновниками і членами ділового співтовариства.

Як пише Reuters, США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу і в найближчі дні можуть про це оголосити. Домовленості дозволять уникнути введення американських санкцій проти компанії-оператора газопроводу і її керівництва.

За даними журналістів, обидві країни оголосять про значні інвестиції для модернізації енергетичної інфраструктури України, що забезпечить енергетичну безпеку країни. Німеччина також має намір дати гарантії поставок газу Україні у разі припинення його подачі з Росії.

За словами співрозмовників Reuters, Вашингтон хоче попередньо переконатися, що Київ підтримує ці кроки.