Це неможливо: Байден заперечив ймовірність зупинки будівництва «Північного потоку — 2»

Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» уже немає можливості зупинити його будівництво.

Про це повідомляє CNN.

«Північний потік — 2» завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива», — сказав очільник Білого дому.