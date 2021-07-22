Це неможливо: Байден заперечив ймовірність зупинки будівництва «Північного потоку — 2»

Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» уже немає можливості зупинити його будівництво.
Про це повідомляє CNN.
«Північний потік — 2» завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива», — сказав очільник Білого дому.
Він наголосив, що вів тривалу дискусію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і вони домовились про те, що Німеччина розробить стратегію відповіді Росії, якщо та посміє завдати шкоди Україні чи іншим країнам.
- 21 липня стало відомо, що США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Україна висловила протест.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова польського МЗС Збігнєв Рау виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу «Північний потік — 2». У заяві сказано, що рішення про будівництво труби створило політичну кризу, кризу в сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.
- Раніше Politico писало, що адміністрація президента США закликала українську владу утриматися від критики угоди з Німеччиною. Американська сторона нібито попередила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам. Держдеп США це заперечує.