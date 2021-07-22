Это невозможно: Байден исключил вероятность остановки строительства «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство.
Об этом сообщает CNN.
«Северный поток — 2» завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна», — сказал глава Белого дома.
Он отметил, что вел длительную дискуссию с канцлером Германии Ангелой Меркель и они договорились о том, что Германия разработает стратегию ответа России, если она посмеет нанести вред Украине или другим странам.
- 21 июля стало известно, что США достигли договоренности с Германией по «Северному потоку — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продления транзита газа через Украину на 10 лет. Украина выразила протест.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава польского МИД Збигнев Рау выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода «Северный поток — 2». В заявлении сказано, что решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
- Ранее Politico писало, что администрация президента США призвала украинскую власть воздержаться от критики соглашения с Германией. Американская сторона якобы предупредила, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям. Госдеп США это отрицает.