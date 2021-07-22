Глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года

Российская газодобывающая корпорация «Газпром» готова транспортировать через Украину газ после 2024 года по новым контрактам — именно в 2024 году завершается действие действующего контракта.

Об этом заявил глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер, которого цитирует Интерфакс.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — отметил Миллер.