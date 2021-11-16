Politico: Байден с начала года трижды отвергал пакеты антироссийских санкций. Он считал их недостаточно жесткими

Президент США Джо Байден уже трижды с начала года отклонял пакеты антироссийских санкций как недостаточно жесткие.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Там отмечают, что Совет нацбезопасности США уже трижды предоставлял Байдену проект пакета санкций против России, но тот постоянно отказывался его утверждать.

По словам источников, Байден просил, чтобы санкции не были «более карательными или наносили вред российскому народу».

В то же время американский президент хочет, чтобы они были «умными» и были настолько хорошо выписаны, чтобы могли изменить поведение Кремля.