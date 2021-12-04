«Не приемлю красные линии». Байден ответил Путину на заявление по Украине и НАТО

Президент США Джо Байден предупредил, что он не примет ультиматум России по поводу вторжения в Украину.
Об этом он заявил перед отлетом на выходные в резиденцию Кэмп Дэвид, комментируя слова Путина по Украине и НАТО, сообщает Reuters.
«Я не приемлю ничьи красные линии. Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным», – сказал он.
По словам Байдена, сейчас он разрабатывает план, который затруднит вторжение Путина в Украину. В то же время, президент США отказался обнародовать подробности своих наработок.
Отметим, заявление Байдена прозвучало после того, как западные СМИ сообщили о готовящемся Кремлем наступлении на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных.
В ближайшее время между Байденом и Путиным предстоит видеоразговор, одной из ключевых тем является украинский вопрос.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил начальник Главного управления разведки Украины.
- 3 декабря министр обороны Украины заявил, что РФ на границе использует тактику волн и эскалация возможна в конце января. Он заверил, что украинская армия готова к боям.
- Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вторжения российских войск в Украину. Он заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения и тогда никаких угроз не будет. Путин также озвучил собственные «красные линии» по отношению к Украине. Он заявил, что Россия оставляет за собой право действовать в ответ, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы. Также Путин предложил НАТО договориться о гарантиях, которые делают невозможным расширение блока на восток.