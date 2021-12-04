«Не приемлю красные линии». Байден ответил Путину на заявление по Украине и НАТО

Президент США Джо Байден предупредил, что он не примет ультиматум России по поводу вторжения в Украину.

Об этом он заявил перед отлетом на выходные в резиденцию Кэмп Дэвид, комментируя слова Путина по Украине и НАТО, сообщает Reuters.

«Я не приемлю ничьи красные линии. Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным», – сказал он.