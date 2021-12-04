Западные СМИ обнародовали планы Кремля по вторжению в Украину: в наступлении России могут принять участие 175 тысяч военных

Президент России Владимир Путин готовится к захвату около двух третей территории Украины в начале 2022 года.

Об этом сообщает BILD, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных чиновников.

По данным источников, «планы-максимум» России по войне против Украины «лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы». Однако отмечается, что переброс войск с апреля показал, что Кремль, похоже, склоняется к реализации планов нападения.

Представитель службы безопасности рассказал изданию, что в случае приказа Путина российская армия «одновременно атакует с северного Крыма, через оккупированные территории на востоке и с севера». Эта атака может произойти «в конце января — начале февраля» — если Украина и НАТО будут игнорировать требования президента РФ.

В то же время, другие инсайдеры НАТО считают, что атака может произойти в три этапа, каждая фаза может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

По словам высокопоставленного офицера западной разведки, на первом этапе Путин собирается захватить юг Украины, «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря, а значит, от снабжения».

В частности, Россия планирует использовать десантные корабли, которые были переброшены с Балтийского моря в регион весной, «для перевозки танков и войск из Крыма на окраины Одессы».

Другой высокопоставленный военный уточнил, что в России планируют десантную операцию «восточнее Одессы, между селами Фонтанка и Коблево». Российские войска собираются «продвинуться к северо-востоку от города, затем повернуть налево и продвинуться в Приднестровье», в результате чего Одесса будет окружена.

В то же время в Херсонской области вдоль реки Днепр будут проводиться «воздушно-десантные операции спецназа», которые заблокируют мосты через важнейшую реку страны и таким образом перекроют поставки украинцам. «Из Крыма сначала будет «только» артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут здесь связаны и не смогут отбить мосты за ними».

Также, считает источник, российские танковые части, опять же при поддержке военно-морского флота и авиации, будут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, затем разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье (важнейший военный центр на юге Украины) и дальше. С другой стороны, будут продвигаться в сторону Крыма.

Если это наступление удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор из России к границе НАТО с Румынией.