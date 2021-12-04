Західні ЗМІ оприлюднили плани Кремля щодо вторгнення в Україну: у наступі Росії можуть узяти участь 175 тисяч військових

Президент Росії Володимир Путін готується до захоплення приблизно двох третин території України на початку 2022 року.

Про це повідомляє BILD, посилаючись на свої джерела серед високопосадовців.

За даними джерел, «плани-максимум» Росії щодо війни проти України «лежать у скриньці, а Путін ще не вирішив, чи будуть вони реалізовані». Проте зазначається, що перекидання військ із квітня показало, що Кремль, схоже, схиляється до реалізації планів нападу.

Представник служби безпеки розповів виданню, що у разі наказу Путіна російська армія «одночасно атакує з північного Криму, через окуповані території на сході та з півночі». Ця атака може статися «наприкінці січня — на початку лютого» — якщо Україна та НАТО ігноруватимуть вимоги президента РФ.

Водночас інші інсайдери НАТО вважають, що атака може відбутися в три етапи, кожна фаза може бути останньою в операції, якщо реакція Заходу на вторгнення призведе до переоцінки ситуації.

За словами високопоставленого офіцера західної розвідки, на першому етапі Путін збирається захопити південь України, «щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря, а отже, від постачання».

Зокрема, Росія планує використати десантні кораблі, які були перекинуті з Балтійського моря до регіону навесні, «для перевезення танків та військ із Криму на околиці Одеси».

Інший високопоставлений військовий уточнив, що в Росії планують десантну операцію «на схід від Одеси, між селами Фонтанка та Коблеве». Російські війська збираються «просунутися на північний схід від міста, потім повернути ліворуч і просунутися до Придністровʼя», унаслідок чого Одеса буде оточена.

Водночас на Херсонщині вздовж річки Дніпро проводитимуться «повітряно-десантні операції спецназу», які заблокують мости через найважливішу річку країни і в такий спосіб перекриють постачання українцям. «З Криму спочатку буде «тільки» артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська будуть зайняті тут і не зможуть відбити мости за ними».

Так само, вважає джерело, російські танкові частини, знову ж таки за підтримки військово-морського флоту та авіації, будуть просуватися на захід з окупованого Донбасу, потім розділяться та просунуться, з одного боку, у Запоріжжя (найважливіший військовий центр на півдні України) та далі. З іншого боку будуть просуватися у бік Криму.

Якщо цей наступ вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін збудує коридор з Росії до кордону НАТО з Румунією.