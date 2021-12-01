Путін запропонував НАТО домовитися про гарантії, які унеможливлять розширення блоку на схід

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ пропонує розпочати переговори з НАТО щодо юридичних гарантій того, що блок не розширятиметься на схід. Це виключатиме можливість приєднання до альянсу зокрема й України.

Про це пише РБК.

З такою заявою Путін виступив на церемонії вручення вірчих грамот у Кремлі. За його словами, Росія має намір добиватися «надійних і довгострокових гарантій безпеки» і в переговорах зі США та їхніми союзниками «наполягатиме на виробленні конкретних домовленостей, які виключають будь-який наступ НАТО на схід».