Зеленський позитивно оцінив розмову Байдена з Путіним

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії, але коментуватиме її після діалогу з президентом Джо Байденом, яка відбудеться 9 грудня.
«Загалом я вважаю позитивним, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я прокоментую завтра, після розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас завжди була двопартійна підтримка, але найголовніше, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту — врегулюванні війни на сході нашої держави», — заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії.
- У вівторок, 7 грудня, між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України.