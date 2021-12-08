Зеленський позитивно оцінив розмову Байдена з Путіним

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії, але коментуватиме її після діалогу з президентом Джо Байденом, яка відбудеться 9 грудня.

«Загалом я вважаю позитивним, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом Російської Федерації. Деталі цієї розмови я прокоментую завтра, після розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас завжди була двопартійна підтримка, але найголовніше, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту — врегулюванні війни на сході нашої держави», — заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії.