Президенти США та Росії домовились провести розмову. Байден обіцяє підняти тему безпеки України

Президент США Джо Байден у вівторок, 7 грудня, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.

Він зазначив, що переговори відбуватимуться у режимі відеозвʼязку, а президенти самі визначать потрібний для розмови час.

Раніше Білий дім назвав теми, які обговорять президенти обох країн. Байден планує наголосити на занепокоєнні з приводу військової діяльності Росії на кордоні з Україною, а також вказати на відданість США українському суверенітету та територіальній цілісності.

Також президент США Байден заявив, що не погодиться на «червоні лінії» Москви, маючи на увазі вимоги Росії надати їй письмові гарантії нерозширення НАТО на схід.

Ця заява пролунала після того, як західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових.