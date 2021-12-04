Президенти США та Росії домовились провести розмову. Байден обіцяє підняти тему безпеки України

Президент США Джо Байден у вівторок, 7 грудня, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.
Він зазначив, що переговори відбуватимуться у режимі відеозвʼязку, а президенти самі визначать потрібний для розмови час.
Раніше Білий дім назвав теми, які обговорять президенти обох країн. Байден планує наголосити на занепокоєнні з приводу військової діяльності Росії на кордоні з Україною, а також вказати на відданість США українському суверенітету та територіальній цілісності.
Також президент США Байден заявив, що не погодиться на «червоні лінії» Москви, маючи на увазі вимоги Росії надати їй письмові гарантії нерозширення НАТО на схід.
Ця заява пролунала після того, як західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили у Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції. Кремль звинувачує в ескалації Київ, стверджуючи, що українська армія готує наступ на Донбас. Експерти вважають, що такими заявами Кремль може виправдати свій напад.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Такий самий сценарій раніше озвучив начальник Головного управління розвідки України.
- 3 грудня міністр оборони України заявив, що РФ на кордоні використовує тактику хвиль і ескалація можлива наприкінці січня. Він запевнив, що українська армія готова до боїв.
- Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що Україна та Росія мають налагодити стосунки, і тоді жодних загроз не буде. Путін також озвучив власні «червоні лінії» щодо України. Він заявив, що Росія залишає за собою право діяти у відповідь, якщо в Україні зʼявляться ударні ракетні комплекси. Також Путін запропонував НАТО домовитися про гарантії, які унеможливлять розширення блоку на схід.