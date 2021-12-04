Президенты США и России договорились провести разговор. Байден обещает поднять тему безопасности Украины

Президент США Джо Байден во вторник, 7 декабря, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
Он отметил, что переговоры будут проходить в режиме видеосвязи, а президенты сами определят нужное для разговора время.
Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудят президенты обеих стран. Байден планирует выразить обеспокоенность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, а также подчеркнуть приверженность США украинскому суверенитету и территориальной целостности.
Также президент США Байден заявил, что не согласится на «красные линии Москвы», имея в виду требования России предоставить ей письменные гарантии нерасширения НАТО на восток.
Это заявление прозвучало после того, как западные СМИ сообщили о готовящемся Кремлем наступлении на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил начальник Главного управления разведки Украины.
- 3 декабря министр обороны Украины заявил, что РФ на границе использует тактику волн и эскалация возможна в конце января. Он заверил, что украинская армия готова к боям.
- Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вторжения российских войск в Украину. Он заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения и тогда никаких угроз не будет. Путин также озвучил собственные «красные линии» по отношению к Украине. Он заявил, что Россия оставляет за собой право действовать в ответ, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы. Также Путин предложил НАТО договориться о гарантиях, которые делают невозможным расширение блока на восток.