Президенты США и России договорились провести разговор. Байден обещает поднять тему безопасности Украины

Президент США Джо Байден во вторник, 7 декабря, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Он отметил, что переговоры будут проходить в режиме видеосвязи, а президенты сами определят нужное для разговора время.

Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудят президенты обеих стран. Байден планирует выразить обеспокоенность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, а также подчеркнуть приверженность США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Также президент США Байден заявил, что не согласится на «красные линии Москвы», имея в виду требования России предоставить ей письменные гарантии нерасширения НАТО на восток.

Это заявление прозвучало после того, как западные СМИ сообщили о готовящемся Кремлем наступлении на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных.