МЗС: Розмова Байдена та Путіна зробила можливою «стримування та деескалацію» ситуації довкола України

Відеозустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна зробила можливою «стримування та деескалацію».

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.

«Сам по собі контакт слугує засобом стримування та деескалації. Ми цінуємо ключову дипломатичну участь США у зусиллях для того, щоб повернути Росію за стіл переговорів», — зазначив міністр.

За його словами, оскільки з боку Росії бракує конструктиву, головним пріоритетом зараз є ефективне втілення «комплексного пакету стримування», аби запобігти військовій ескалації. Кулеба додав, що для цього ведеться тісна співпраця з союзниками «з обох боків Атлантичного океану».

Міністр зазначив також, що запланована на четвер розмова Байдена і президента Володимира Зеленського дозволить обговорити подальші кроки для стримування Росії та «реанімації «нормандського формату».