Держсекретар США провів консультації з президентом України перед дзвінком Байдена до Путіна

Запланована телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і держсекретаря США Ентоні Блінкена відбулася сьогодні, 6 грудня, — напередодні завтрашніх переговорів президента США Джо Байдена з лідером Росії Володимиром Путіним.

«Узгоджені позиції з Ентоні Блінкеном перед телефонною розмовою президентів Байдена і Путіна. Домовилися продовжувати спільні та узгоджені дії. Вдячні стратегічним партнерам і союзникам за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності», — написав Зеленський.