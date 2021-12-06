Госсекретарь США провел консультации с президентом Украины перед звонком Байдена Путину

Запланированный телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся сегодня, 6 декабря, — накануне завтрашних переговоров президента США Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным.
«Согласованы позиции с Энтони Блинкеном перед телефонным разговором президентов Байдена и Путина. Договорились продолжать общие и согласованные действия. Благодарны стратегическим партнерам и союзникам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Зеленский.
- Белый дом подтвердил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоятся переговоры по защищенной видеосвязи. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, во время переговоров американский лидер «подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Ранее дату переговоров объявил и Кремль.