Госсекретарь США провел консультации с президентом Украины перед звонком Байдена Путину

Запланированный телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся сегодня, 6 декабря, — накануне завтрашних переговоров президента США Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным.

«Согласованы позиции с Энтони Блинкеном перед телефонным разговором президентов Байдена и Путина. Договорились продолжать общие и согласованные действия. Благодарны стратегическим партнерам и союзникам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Зеленский.