МИД: Разговор Байдена и Путина сделал возможным «сдерживание и деэскалацию» ситуации вокруг Украины

Видеовстреч президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сделала возможной «сдерживание и деэскалацию».

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Reuters.

«Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях, чтобы вернуть Россию за стол переговоров», — отметил министр.

По его словам, поскольку со стороны России не хватает конструктива, главным приоритетом сейчас является эффективное воплощение «комплексного пакета сдерживания», чтобы предотвратить военную эскалацию. Кулеба добавил, что для этого ведется тесное сотрудничество с союзниками «с обеих сторон Атлантического океана».

Министр отметил также, что запланированный на четверг разговор Байдена и президента Владимира Зеленского позволит обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию России и «реанимации «нормандского формата».