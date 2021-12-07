Байден призвал Путина к мирной деэскалации российских войск на границе с Украиной

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили переговоры в формате закрытой видеоконференции. Разговор начался в 17:00 по киевскому времени и длился более двух часов вместо запланированных 60 минут. Среди прочего стороны обсудили вопросы наращивания Россией военной мощи вдоль границы с Украиной.

Белый дом опубликовал короткое заявление об итогах встречи.

В релизе говорится, что президент Байден выразил глубокую обеспокоенность по поводу эскалации вооруженных сил России вдоль украинской границы и четко дал понять Путину, что США готовы ответить Кремлю сильными экономическими санкциями в случае полномасштабного вторжения. Оба президента поручили своим командам продолжить коммуникацию по этому вопросу.

Глава Белого дома призвал президента России к дипломатическому разрешению ситуации и подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме Украины, президенты также обсудили диалог между США и Россией о стратегической стабильности, проблеме хакерских атак и программ-требователей и совместную работу над региональными проблемами, в частности связанными с Ираном.