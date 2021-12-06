Independent: Перед звонком Путину Джо Байден проведет переговоры с Владимиром Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден перед звонком Владимиру Путину проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, Байден поговорит с Зеленским и лидерами ключевых европейских союзников, чтобы скоординировать свое послание, и уже после этого обсудит его с президентом России.

Источник Independent заявляет, что Байден планирует выразить Путину «глубокую обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи вдоль границы с Украиной».

«Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным — в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять, что Соединенные Штаты готовы сделать все для сдерживания агрессии и дипломатии», — сказал чиновник.

В то же время журналистка CNN Наташа Бертран со ссылкой на телефонную пресс-конференцию с чиновником Белого дома написала в Twitter, что разговор Байдена и Зеленского состоится после звонка Путину.

«Госсекретарь Энтони Блинкен будет говорить с президентом Зеленским перед этим видеозвонком, а президент Байден пообщается с президентом Зеленским через несколько дней после него», — заметил чиновник.