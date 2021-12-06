Independent: Перед дзвінком до Путіна Джо Байден проведе переговори з Володимиром Зеленським

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден перед дзвінком до Володимира Путіна проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Independent з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

За його словами, Байден поговорить із Зеленським і лідерами ключових європейських союзників, щоб скоординувати своє послання і вже тоді обговорити його з президентом Росії.

Джерело Independent заявляє, що Байден планує висловити Путіну «глибоку стурбованість з приводу нарощування Росією військової потужності вздовж кордону з Україною».

«Президент проведе переговори так само, як він це робив у минулих дискусіях з Путіним — у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати готові зробити для стримування агресії та дипломатії», — сказав чиновник.

Водночас журналістка CNN Наташа Бертран з посиланням на телефонну пресконференцію з чиновником Білого дому написала у Twitter, що розмова Байдена та Зеленського відбудеться після дзвінка до Путіна.

«Держсекретар Ентоні Блінкен говоритиме з президентом Зеленським перед цим відеодзвінком, а президент Байден спілкуватиметься з президентом Зеленським у наступні після цього дзвінка дні», — зауважив чиновник.